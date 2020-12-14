Общественная приемная конкурентного блока ЕЭК переходит в онлайн-формат

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная приемная конкурентного блока Евразийской экономической комиссии переходит в онлайн-формат. Заседание впервые пройдет онлайн 21 декабря в 11.00 по московскому времени (совпадает с минским), сообщили БЕЛТА в секретариате члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева.

Новая онлайн-площадка позволит пригласить к участию представителей антимонопольных ведомств, бизнеса, общественных и некоммерческих организаций стран - участниц ЕАЭС, а также международных организаций в сфере конкуренции.

В фокусе внимания в рамках первой части мероприятия окажется применение добросовестных практик в деятельности торговых сетей, возможность внедрения системы менеджмента качества в деятельность компаний. Также будут рассмотрены практики поведения на цифровых рынках, возможности снижения платы за роуминг на территориях государств - членов ЕАЭС.

Во второй части будут обсуждены новации в государственных закупках ЕАЭС, включая недавно утвержденные Советом ЕЭК правила определения страны происхождения отдельных товаров для госзакупок.

По всем поднимаемым темам эксперты в области конкурентного права, а также представители антимонопольных органов стран союза ответят на вопросы представителей бизнеса. Задать вопрос экспертам можно, отправив сообщение на электронный адрес pustovalova@eecommission.org.

Прямая трансляция мероприятия будет вестись на YouTube-канале и сайте ЕЭК.-0-