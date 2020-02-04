Общие рынки, борьба с препятствиями, инфраструктурные проекты - Мясникович назвал приоритеты ЕЭК

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на первом в этой должности заседании Коллегии ЕЭК 3 февраля обозначил приоритеты работы комиссии, сообщили БЕЛТА в ее пресс-службе.

Михаил Мясникович поздравил обновленный состав Коллегии ЕЭК с началом работы и отметил, что Евразийский экономический союз вступает в очередную фазу своего развития, для которой характерны определенные особенности. "Во-первых, как и предусмотрено Договором о союзе и решениями глав государств союза, до 2025 года необходимо сформировать реально работающие общие рынки. Мы должны быть объективны - в настоящее время нужны более эффективные меры в этом направлении", - подчеркнул он.

Вторая задача, которую назвал председатель Коллегии ЕЭК, - доработка стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вынесение документа на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Он напомнил, что в этой работе необходимо учесть обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко, который председательствует в 2020 году в Высшем Евразийском экономическом совете, а также проанализировать полноту выполнения иных поручений глав государств ЕАЭС.

Третья задача - рост международного авторитета союза. "Нам предстоит содействовать тому, чтобы существенно увеличить удельный вес Евразийского экономического союза в мировом ВВП, международной торговле, - заявил Михаил Мясникович. - Эти показатели в настоящее время достаточно скромны. Уровень сопряжения ЕАЭС и глобальной китайской инициативы "Пояс и путь", например, недостаточен. Необходимо принять ряд решений по укреплению международной правосубъектности нашей организации. Уверен, что Евразийский экономический союз уже в ближайшей перспективе станет эффективным международным объединением, мнение которого как центра экономической силы будут уважать в мире".

Четвертая задача - обеспечение выгод для стран союза от взаимной торговли. Михаил Мясникович констатировал, что не изжиты случаи введения странами новых препятствий, и задача комиссии - совершенствовать механизмы мониторинга права союза и полноценно проводить его. "Мы обязаны готовить убедительные материалы о проблемах и потерях, создаваемых этими препятствиями и односторонними решениями стран-участниц, идущими вразрез с правилами внутренней торговли, - призвал председатель Коллегии ЕЭК. - Нужна системная связь с бизнесом стран - участниц союза и зарубежными партнерами. Так мы укрепим доверие к интеграции в целом".

Михаил Мясникович также подчеркнул, что несущим эффективным каркасом союза должна быть общая инфраструктурная платформа, включая транспорт, топливно-энергетический комплекс. Союз будет стабильно развиваться в том случае, если будут создаваться совместные кооперационные проекты и предприятия, в том числе евразийские транснациональные компании. "Совместные инфраструктурные проекты и евразийские транснациональные корпорации позволят добиться главного - сделать процесс интеграции необратимым и требующим меньшего административного ресурса, - убежден председатель Коллегии ЕЭК. - Экономическая политика в своей основе должна способствовать взаимодополняемости национальных экономик, как в сфере производственного базиса, так и в создании производств высоких переделов. Будет интерес в совместном бизнесе - будет устойчивая конструкция ЕАЭС. Равные условия хозяйствования, единые и безусловно соблюдаемые меры технического и нормативного правового регулирования не будут ущербны для национальных суверенитетов, а, наоборот, укрепят позиции наших стран. Рассчитываю на слаженную работу нашей сильной команды".

Михаил Мясникович добавил, что необходимо повышать исполнительскую дисциплину в ЕЭК и эффективность работы сотрудников подразделений комиссии. Кроме того, он обратил внимание на повышение ответственности за результаты проводимых научных исследований и проектов цифровой экономики. Михаил Мясникович призвал членов коллегии первостепенное внимание уделить подготовке проектов в реальном секторе экономики и активизации работы по формированию общего финансового рынка ЕАЭС. "Нужны практические действия по подъему национальных экономик и повышению благосостояния граждан государств нашего союза за счет новых трендов развития. Необходимо слушать и слышать проблемы и предложения бизнеса и граждан союза", - указал глава Коллегии ЕЭК.

Кроме того, он обратил внимание на проблемные вопросы. В частности, выразил обеспокоенность в связи с системой маркировки товаров и ввозом товаров с нарушениями, в том числе в части льготного применения пошлин. Он поручил проанализировать эти вопросы и в ближайшее время доложить на коллегии. "Я пришел работать в коллегию с настроением на исполнение ключевых задач интеграции. Мы в своих действиях должны быть активны и убедительны", - заключил Михаил Мясникович.-0-