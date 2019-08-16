Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС будет запущен не позже 1 января 2025 года

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза будет запущен не позже 1 января 2025 года. Эта дата названа на выездном заседании Консультативного комитета по электроэнергетике Евразийской экономической комиссии в Чолпон-Ате (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС - один из важных этапов развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Хочу отметить, что формирование рынка направлено прежде всего на переход к рыночным, в том числе биржевым, механизмам ценообразования, а также обеспечение добросовестной конкуренции", - подчеркнул член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев.

В мае этого года на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств подписали международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Документ определил правовые основы его создания, функционирования и развития, органы и организации, которые занимаются управлением и обеспечением функционирования общего электроэнергетического рынка союза. В документе прописаны участники и инфраструктурные организации рынка, а также способы торговли электроэнергией.

По словам министра ЕЭК, создание общего рынка электроэнергии позволит предпринимателям свободно выбирать поставщиков энергоресурсов, что положительно скажется на себестоимости производимой продукции. Кроме того, это укрепит энергобезопасность государств ЕАЭС, будет способствовать формированию прозрачных цен на электроэнергию, устойчивому развитию экономик евразийской пятерки. "Но для этого нам нужно проделать еще много работы, продолжая разработку правовых основ рынка", - отметил Эмиль Кайкиев.

Например, необходимо, завершить разработку правил функционирования общего электроэнергетического рынка. Это четыре документа, которые будут регулировать торговлю электроэнергией, ее транзит через страны союза, распределение пропускной способности межгосударственных линий электропередачи и информационный обмен на рынке.

Ранее подписанный договор о рынке электроэнергии предусматривает организацию электронной торговли этим ресурсом, а значит, следует подготовить регламенты такой торговли.

В текущем году ЕЭК планирует внести на утверждение главами государств ЕАЭС план принятия всех необходимых для работы рынка документов. Его проект согласован на заседании консультативного комитета. Как считают члены комитета, не позднее 1 января 2024 года нужно запустить общий электроэнергетический рынок в имитационном режиме, что позволит протестировать правила его функционирования, а также настроить электронную систему торговли электроэнергией.

Кроме того, на заседании Консультативного комитета обсуждены возможные пути реализации инициативы президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова о создании органа по регулированию общего электроэнергетического рынка союза. Специальной рабочей группе - подкомитету по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС - поручено тщательно проработать этот вопрос.-0-