Общий кредитный портфель ЕИБ в Беларуси может увеличиться до 1 млрд евро

24 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Общий кредитный портфель Европейского инвестиционного банка в Беларуси может увеличиться до 1 млрд евро в течение нескольких лет. Об этом сообщил журналистам вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если все будет идеально и ситуация будет развиваться, как мы планируем, то ожидаем, что годовой объем финансирования проектов в Беларуси достигнет 200-300 млн евро, и тогда через два-три года мы сможем довести общий кредитный портфель до 1 млрд евро", - сказал он.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал сформирован 28 странами - членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% - за его пределами.

Первые соглашения с Беларусью Европейский инвестиционный банк подписал в ноябре 2018 года. Это были кредитные соглашения о поддержке малого и среднего предпринимательства на сумму 50 млн евро с ОАО "Белагропромбанк" и 25 млн евро с ОАО "Беларусбанк", а также о реконструкции Минской водоочистной станции на сумму 85 млн евро.-0-

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