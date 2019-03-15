Обсуждается возможность поставок белорусской техники для транспортного парка столицы Сербии

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столицу Сербии Белград посетили делегация ОАО "МАЗ" во главе с заместителем генерального директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" - коммерческим директором Геннадием Скитовым, представители Банка развития и компании "Белэксимгарант". Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Сербии.
На переговорах с государственным секретарем Министерства внутренних дел Республики Сербия Милославом Миличковичем обсужден ход реализации проекта по совместному производству пожарных машин на базе шасси МАЗ для нужд Сектора по чрезвычайным ситуациям, а также перспективы продолжения сотрудничества.
"Организованы встречи в мэрии Белграда, городском транспортном предприятии "ГСП Белград", крупной транспортной компании "Ласта", в рамках которых обсуждены возможности оснащения и переоснащения транспортного парка сербской столицы новыми автобусами, электробусами, троллейбусами, а также организации поставок другой техники белорусского производства для нужд города", - рассказали в посольстве.-0-
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