Обсуждается возможность сборки в Беларуси льноуборочной техники совместно с бельгийской Depoortere

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгию с рабочим визитом посещает делегация Минсельхозпрода Беларуси во главе с заместителем министра Владимиром Гракуном. Такая информация размещена в социальных сетях посольства Беларуси в Бельгии, сообщает БЕЛТА.

Прошли переговоры Владимира Гракуна с производителем льноуборочной техники, руководителем компании Depoortere Риком Депортером. "Обсуждены перспективы создания в Беларуси совместного сборочного производства линейки льноуборочной техники, а также планы покупки Беларусью линейки бельгийской льноуборочной техники", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как сообщалось БЕЛТА, 6 сентября текущего года посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич провел переговоры с главой Брюссельского офиса Европейского банка реконструкции и развития Гвилимом Джонсом. Основной темой встречи стало обсуждение условий участия ЕБРР в финансировании проектов по обновлению парка льноуборочной техники в Беларуси при участии бельгийского производителя Depoortere, а также по созданию в стране животноводческих ферм с учетом опыта и при помощи бельгийских фермеров и ученых. Стороны договорились о дальнейшем алгоритме действий по этому вопросу.-0-