Обсуждение инициативы об обнулении ввозной пошлины на мелкие бриллианты будет продолжено - ЕЭК

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Обсуждение инициативы об обнулении в Евразийском экономическом союзе ввозной таможенной пошлины на мелкие бриллианты будет продолжено. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участники евразийского ювелирного рынка давно и активно поднимают вопрос обнуления пошлин на импортируемое в союз сырье, - сказала Ия Малкина. - 16 февраля Коллегия ЕЭК приняла решение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин в отношении цветных драгоценных камней".

Данное решение не коснулось бриллиантов массой до 0,3 карат. "Россия, действительно, предлагает обнулить пошлины и на мелкие бриллианты в связи с тем, что их огранка в некоторых странах союза нерентабельна, - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - При этом значительная часть ювелирных изделий со вставками - это именно изделия с бриллиантами мелкого рассева. Для полного учета особенностей и конкурентных преимуществ ювелирной промышленности всех стран-участниц обсуждение этого вопроса будет продолжено".

"Обнуление пошлин на драгоценные камни в ЕАЭС, безусловно, станет серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности. Также это будет способствовать сокращению издержек при производстве ювелирных изделий, что позволит повысить объемы продаж на внутреннем евразийском и внешнем глобальном рынках", - добавила Ия Малкина.-0-