Обзор антимонопольного законодательства Беларуси, проведенный ЮНКТАД, презентован онлайн 14 декабря

Фото Постоянного представительства Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

15 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Онлайн-презентация проведенного Секретариатом ЮНКТАД Обзора антимонопольного законодательства Республики Беларусь состоялась 14 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"В презентации, организованной при содействии Постпредства Беларуси в Женеве, приняли участие генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуи, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович, руководители и сотрудники антимонопольных ведомств государств - членов ЕАЭС, а также представители международных организаций", - говорится в сообщении.

Во время своего вступительного слова генеральный секретарь ЮНКТАД поблагодарил Беларусь за проявленный интерес и доверие к опыту ЮНКТАД в области законодательства и политики по вопросам конкуренции и отметил значительный вклад нашей страны в дискуссию на площадке ЮНКТАД по содействию международному сотрудничеству в области применения законодательства по вопросам конкуренции.

Со своей стороны Владимир Колтович выразил признательность ЮНКТАД за проведенную работу и подчеркнул, что белорусская сторона расценивает тематику конкуренции в качестве одного из ключевых направлений в работе ЮНКТАД после Конференции ЮНКТАД-15. Было отмечено, что рекомендации экспертов ЮНКТАД по результатам проведенного правового обзора будут учтены при подготовке изменений в белорусское законодательство о конкуренции.

В рамках обзора экспертами ЮНКТАД проанализировано текущее антимонопольное законодательство Беларуси (действующее с августа 2018 года) на предмет его соответствия с нормами Типового закона ЮНКТАД о конкуренции, передовому международному опыту в области законодательства и политики в области конкуренции.

Особое внимание в Обзоре уделено рекомендациям по совершенствованию норм антимонопольного законодательства Беларуси в части его экстерриториального применения, подходов к определению доминирующего положения в связи с развитием цифровой экономики, регулирования поведения субъектов-доминантов, запрета соглашений об ограничении конкуренции хозяйствующих субъектов и обеспечения недискриминационного доступа к товарам.-0-