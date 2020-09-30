Очередное заседание Совета ЕЭК пройдет 1 октября

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко проведет 1 октября очередное заседание Совета ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В повестку дня включено 18 вопросов в различных областях экономической интеграции. ЕЭК представит отчет о ходе выполнения комплексного плана в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении COVID-19 в целях возобновления транспортного пассажирского сообщения между государствами - членами союза. Представитель ЕЭК доложит о проработке механизма расчетов в национальных валютах и порядке перечисления сумм ввозных таможенных пошлин в доход государств - членов ЕАЭС.

Планируется также обсудить ряд новых направлений, необходимых для развития трансграничной (внешней) электронной торговли. В частности, предполагается рассмотреть возможность проведения пилотного проекта, предусматривающего обеспечение заказа физическими лицами товаров трансграничной торговли через оператора электронной торговли или с использованием возможностей таможенного ("бондового") склада.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос об установлении на временной основе (по 30 июня 2021 года включительно) ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в размере 0% от таможенной стоимости в отношении отдельных продуктов переработки плодов (абрикосового и персикового пюре, прочих).-0-