Очередной 130-тонник БЕЛАЗ начнет работу на Глееватском карьере в Украине

7 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. На Глееватский карьер Центрального горно-обогатительного комбината группы компаний "Метинвест" (Кривой Рог, Украина) поступил первый в этом году 130-тонный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Самосвал будет возить породу по серпантину старейшего рудника Центрального горно-обогатительного комбината. "Мощный 130-тонник - оптимальная техника для работы в непростых условиях искусственного горного рельефа. Это уже 31-й такой помощник в горно-транспортном цехе №1 Центрального ГОКа", - отметили в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, карьерный самосвал рассчитан на большие нагрузки и оснащен современной электроникой: внешнее цифровое табло загрузки, пятикамерная система видеонаблюдения, система автоматической смазки и контроля давления в шинах.

"Метинвест" - международная горно-металлургическая группа компаний. В ее структуру входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, США и странах ЕС. Это крупнейший в Украине производитель железорудного сырья и угля. ООО "Метинвест Холдинг" управляет предприятиями угольной, горнорудной, коксохимической, металлургической и трубной отраслей.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-