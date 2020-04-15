15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной 130-тонник БЕЛАЗ начнет работу на медном карьере в Болгарии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75137 отправлен болгарской компании "Елаците-Мед" АО. Машина пополнит парк белорусских самосвалов большой грузоподъемности, насчитывающий в стране около пятидесяти единиц.

БЕЛАЗы этой серии - одни из самых востребованных карьерных самосвалов не только на рынке СНГ, но и далеко за его пределами. "Белорусские большегрузы этого класса работают в разных климатических условиях, перевозят горную массу высоко в горах и в глубоких карьерах. Семь модификаций БЕЛАЗ-7513 в 140 исполнениях позволяют добывающим компаниям выбрать самосвал, максимально подходящий их запросам и условиям эксплуатации", - отметили в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-