Очередной 130-тонный самосвал БЕЛАЗ начнет работу на российском "Ураласбесте"

2 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т начнет работу на горно-обогатительном предприятии ОАО "Ураласбест" (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

В 2020 году ОАО "Ураласбест" приобрело уже второй БЕЛАЗ этой модели, теперь в работе одиннадцать 130-тонных самосвалов. За смену на каждом перевозится до 1,5 тыс. т горной массы. "Приобретение машин повышенной грузоподъемности позволит решить главную задачу - обеспечить в карьере перевозку горной массы в необходимых объемах", - отметил заместитель директора автотранспортного предприятия ОАО "Ураласбест" Вячеслав Смирнов.

Самосвал носит имя Алексея Ладыженского, первооткрывателя асбестового Баженовского месторождения. БЕЛАЗ продолжает реализацию проекта по присвоению имен выдающихся людей карьерным самосвалам, запланированным к вводу в эксплуатацию в течение 2020 года на горнодобывающих предприятиях России. "Этот проект увековечит память о людях, которые внесли значительный вклад в развитие горнодобывающей отрасли, и познакомит новое поколение с великими именами", - отметили на предприятии.

ОАО "Ураласбест" - высокомеханизированное горно-обогатительное предприятие, оснащенное современным оборудованием. Комбинат работает на базе Баженовского месторождения, разведанных запасов которого хватит на более чем 150 лет. Месторождение разрабатывается открытым способом. Протяженность карьера - 8 км, ширина - 2,5 км, глубина - 350 м.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-