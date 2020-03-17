Очередной танкер с нефтью от трейдеров для "Нафтана" прибыл в порт Клайпеды

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй танкер с нефтью от трейдеров для ОАО "Нафтан" прибыл сегодня в порт Клайпеды, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Танкер с 80 тыс. т нефти прибыл в Клайпедский порт и стал под разгрузку. Слив нефти начнется сегодня, отправка железной дорогой на "Нафтан" уже завтра", - сказал Александр Тищенко.

По информации пресс-секретаря, на завод нефть начнет поступать через пару дней. Александр Тищенко также подтвердил, что в этом месяце в Клайпеде ожидаются еще два танкера с нефтью для Беларуси.

Кроме того, как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. Два из трех танкеров уже доставили сырье в Одессу. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале они работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.-0-