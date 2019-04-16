Многофункциональный комплекс "MINSK WORLD" вызвал огромную заинтересованность на выставке недвижимости в Москве

С 12 по 13 апреля 2019 г. прошла 32-я выставка зарубежной недвижимости Moscow International Property Show.

Выставка Property Show за 16 лет работы завоевала репутацию выставки высшего класса и сейчас входит в число лучших мероприятий отрасли.

Республику Беларусь на этом авторитетном форуме представила экспозиция крупнейшего застройщика в регионе - компания DANA HOLDINGS.

DANA HOLDINGS представляет собой группу интегрированных компаний в области инвестиций и строительства недвижимости. Она осуществляет строительство жилых, промышленных, торговых, образовательных и многофункциональных объектов, а также государственно-частное партнерство в развивающихся странах.

DANA HOLDINGS - одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году вошла в список World Finance TOP 100.

В этот список традиционно входят компании, показавшие самые высокие результаты в своей сфере деятельности и способствующие активному развитию отрасли.

В Беларуси DANA HOLDINGS ведет инвестиционную и строительную деятельность уже много лет. Холдинг по праву признан крупнейшей строительной компанией страны.

На выставке Moscow International Property Show DANA HOLDINGS представила проекты, осуществляемые в Республике Беларусь и за рубежом.

Сегодня DANA HOLDINGS реализует в Республике Беларусь ряд крупных объектов: многофункциональный комплекс "Маяк Минска", жилой комплекс "Парк Челюскинцев", жилой комплекс Vogue, бизнес-центр "БК Капитал Палас".

Особое внимание в экспозиции белорусского застройщика уделено многофункциональному комплексу "MINSK WORLD", сердцем которого станет Международный финансовый центр.

В 2017 году компания DANA HOLDINGS начала строительство многофункционального комплекса MINSK WORLD, общей площадью 339,5 га, который расположится в центре белорусской столицы. Комплекс MINSK WORLD является одним из крупнейших проектов строительства в Европе. Ключевая роль в проекте отводится созданию Международного финансового центра, который станет мостом между Европой и динамично развивающимися экономиками России и стран Востока.

Советник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Анатольевич Герус и заместитель директора по вопросам международного сотрудничества Татьяна Александровна Зеленкевич

В первый день выставки стенд компании DANA HOLDINGS посетили сотрудники посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. От имени посольства была выражена признательность DANA HOLDINGS за неослабевающее внимание к Республике Беларусь и значительный вклад в развитие как жилищного фонда, так и коммерческой недвижимости белорусской столицы. Выражена надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество Республики Беларусь с DANA HOLDINGS. Компанией введено в эксплуатацию уже более 3 млн кв. метров недвижимости, а на стадии строительства – свыше 7 млн "квадратов".

Стенд DANA HOLDINGS пользовался большой популярностью на выставке. Российские и зарубежные гости были приятно удивлены масштабными проектами и привлекательными ценами.

Как отметили в компании, недвижимость в Беларуси вызывает большой интерес у международных инвесторов. Наша страна рассматривается как развивающийся рынок с огромным потенциалом. "Безусловно, внимание к столичной недвижимости подогревается и предстоящими II Европейскими играми, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года, но не только этот информационный повод привлекает инвесторов. Беларусь оценивается как активно развивающаяся страна с перспективами в развитии финансового рынка, сферы IT и высокотехнологичной промышленности. Беларусь - связующее звено между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, одно из звеньев будущего Нового шелкового пути из Азии в Европу. В стране ведется активное строительство, создается вся необходимая для бизнеса инфраструктура, и именно эти факторы определяют интерес инвесторов к проектам DANA HOLDINGS в Республике Беларусь", - отметили представители компании.

Dana Holdings хорошо известна во всем мире применением концепции "город в городе", что подразумевает создание всех необходимых условий для развития успешного бизнеса и комфортной жизни.

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