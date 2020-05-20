Одобрены изменения в Договор о ЕАЭС, касающиеся взимания НДС

20 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Высший Евразийский экономический совет одобрил внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, которые предусматривают установление равных условий при взимании НДС в отношении товаров государств ЕАЭС и третьих стран, ввезенных в свободные экономические зоны (СЭЗ) России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"После вступления в силу внесенных изменений резиденту СЭЗ вместо общеустановленного обложения НДС будет предоставляться отсрочка по уплате НДС на 180 календарных дней. При этом в случае реализации такого товара в течение 180 календарных дней НДС не будет уплачивается вовсе", - пояснили в ЕЭК.

Внесение этих изменений в Договор о ЕАЭС нацелено на увеличение торгового оборота между странами союза и российскими свободными экономическими зонами. "У резидента СЭЗ Российской Федерации, который заинтересован в расширении перечня товаров по более выгодной ценовой категории, появится возможность импортировать товары союза, которые, как показывает практика, имеют более низкую стоимость в сравнении с аналогичными иностранными товарами, - отметили в пресс-службе. - У экспортеров же стран союза появляется возможность применить нулевую ставку и ускорить возмещение уплаченного ранее НДС при экспорте товаров на территорию СЭЗ России".-0-