ОЭСР оценила условия для предпринимательства в Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила очередную оценку условий для малого и среднего предпринимательства в странах "Восточного партнерства", включая Беларусь, сообщили БЕЛТА в Бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского (БСПН).

Предварительные данные индекса МСП (его еще называют оценкой на основе европейского Акта о малом бизнесе) были вынесены на экспертное обсуждение в Париже. Белорусскую делегацию там представляли Министерство экономики, Совет по развитию предпринимательства и БСПН. Как следует из материалов ОЭСР, наиболее впечатляющих результатов Беларусь достигла в политике экологического ориентирования МСП, став абсолютным лидером среди стран "Восточного партнерства". По сравнению с предыдущим замером индекса, сделанным в 2016 году, оценка страны по данному показателю взлетела с 2,10 до 3,41 балла. Эксперты обратили внимание на вступление в силу в июле 2017 года стандарта СТБ ISO 14001-2017 "Системы управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению" и упрощение декретом №7 многих экологических требований для малых предприятий.

Также экспертами оценены условия банкротства и возобновления деятельности: по этому индикатору Беларуси присвоено 3,31 балла против 2,57 в прошлый раз. По оценкам авторов исследования, с момента предыдущего замера в стране сократились время и стоимость банкротства. Действует система раннего предупреждения банкротства, единственная в странах "Восточного партнерства". Одновременно в ОЭСР обратили внимание на то, что применяемые Беларусью меры по предупреждению банкротства и реструктуризации долгов в основном касаются госкомпаний и не всегда доступны частному бизнесу.

Беларусь в лидерах и в части инновационной политики: получив 3,21 балла, уступает только Грузии. По мнению экспертов ОЭСР, инновационная инфраструктура в стране расширилась, в том числе за счет Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Значительны возможности инновационных фондов, а налоговые льготы во многом соответствуют лучшим практикам ЕС.

Эксперты ОЭСР отмечают отставание Беларуси по таким показателям, как услуги для развития МСП, интернационализация и условия конкуренции.

Всего в материалах исследования фигурирует более 10 индикаторов, по большинству из них оценки Беларуси близки к средним по региону. Нынешний замер индекса МСП - третий по счету. Предыдущие были проведены в 2012 и 2016 годах. Официальная презентация новой версии индекса МСП запланирована на март 2020 года во время "Недели Евразии".-0-