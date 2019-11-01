1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведет территориальный обзор Беларуси. Об этом сегодня шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Александра Турчина и главы отдела ОЭСР по работе со странами Евразии Уильяма Томпсона, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вице-премьер выразил признательность организации за многолетнее конструктивное взаимодействие с Беларусью. Было отмечено, что между Беларусью и ОЭСР сложился успешный устойчивый диалог по вопросам развития предпринимательства. При экспертной поддержке специалистов организации была проведена вторая страновая оценка соответствия принципам европейского Акта о малом бизнесе, сейчас идет третий раунд оценки. Результаты, по словам Александра Турчина, могут быть получены уже в начале следующего года. Это позволит Беларуси подкорректировать экономическую политику, чтобы бизнес развивался лучше. "Хотя могу сказать, что по нашей оценке итогов 2019 года, количество субъектов малого и среднего предпринимательства у нас заметно растет, - констатировал первый вице-премьер. - Я думаю, что те шаги, которые мы предпринимаем, мы делаем в правильном направлении".

Александр Турчин отметил заинтересованность в проведении ОЭСР территориального обзора Беларуси. Реализация подобного проекта позволит проанализировать, оценить стратегии регионального развития страны и разработать модели дальнейшего повышения эффективности белорусской экономики. Профинансировать эту работу, по словам первого вице-премьера, готов Европейский союз. Александр Турчин предложил более детально обсудить технические вопросы подготовки обзора. Он также отметил, что белорусские специалисты изучили примеры территориальных обзоров Украины и Казахстана, представленные ОЭСР, и высоко оценили их.

Уильям Томпсон отметил, что с белорусскими коллегами работать легче всего. Он также добавил, что окончательный доклад по итогам страновой оценки соответствия принципам европейского Акта о малом бизнесе будет опубликован в рамках ежегодной Недели Евразии ОЭСР, которая пройдет в марте 2020 года.

Проект "Территориальный обзор Республики Беларусь" рассчитан на 36 месяцев, начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Его основной целью является укрепление политики регионального развития и потенциала роста экономики регионов Беларуси. Основное внимание предлагается уделить территориальным аспектам экономической политики в области управления, инноваций, развития частного сектора, реформы госпредприятий, а также развития малых городов и сельских населенных пунктов.

Проектом предусмотрены аналитические исследования и мероприятия, направленные на выработку рекомендаций по экономической политике, а также укрепление управленческого потенциала органов власти и госструктур.-0-

Фото Николая Петрова