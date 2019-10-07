Офис агентства ИЧЕ по расширению деятельности итальянских компаний открылся в Минске

7 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Офис агентства ИЧЕ по поддержке и расширению деятельности итальянских компаний за рубежом открылся сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил на церемонии заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков, это стало результатом совместной работы стран и является актуальным ответом на растущие потребности деловых кругов Беларуси и Италии. Открытие офиса отражает взаимный интерес к сотрудничеству и должно придать импульс развитию деловых связей. Евгений Шестаков поблагодарил итальянскую сторону за содействие в открытии офиса ИЧЕ, назвав это событие долгожданным и своевременным. Он выразил уверенность, что благодаря этому белорусско-итальянское торгово-экономическое сотрудничество получит новое развитие.

Замминистра подчеркнул, что между Беларусью и Италией создано много механизмов и инструментов, позволяющих развивать торговые и экономические контакты. Именно поэтому наблюдается хорошая динамика взаимодействия. Он напомнил о важности визита в этом году премьер-министра Сергея Румаса в Италию и состоявшихся переговоров с итальянскими коллегами. Кроме того, в Риме летом состоялось второе заседание межправительственной белорусско-итальянской комиссии по экономическому сотрудничеству. Значимыми для сотрудничества являются и бизнес-форумы.

Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди в свою очередь отметил, что открытие в Минске агентства ИЧЕ позволит расширить работу посольства Италии в торговой сфере, а также активизировать приход итальянских компаний на белорусский рынок, а предприятий из Беларуси - на итальянский.

Дипломат рассказал, что инновационное развитие будет в приоритете деятельности агентства. Он также выразил мнение, что инновации станут той основой, на которой будет строиться весь комплекс дальнейшего белорусско-итальянского сотрудничества.

Президент Итальянского агентства по поддержке и расширению деятельности итальянских компаний за рубежом Карло Мария Ферро рассказал о данном учреждении, которое активно работает в различных странах. Каждый год ИЧЕ организует более 800 мероприятий, направленных на развитие бизнеса: ярмарки, семинары, встречи предпринимателей, исследования рынка, информационные кампании для продвижения в мире бренда "Сделано в Италии".-0-