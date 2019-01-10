Официальных предложений от российской стороны по покупке белорусских НПЗ не поступало - "Белнефтехим"

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальных предложений от российской стороны по покупке белорусских нефтеперерабатывающих заводов не поступало. Об этом заявил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

На днях в российских телеграм-каналах появилась информация, которая была подхвачена СМИ, что якобы в России рассматривают возможность выкупа белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, чтобы таким образом компенсировать Беларуси последствия налогового маневра.

Андрей Рыбаков подчеркнул: "Официальной такой информации не поступало, поэтому комментировать какие-либо высказывания не имеет смысла. Будет официальная информация, официальные предложения - тогда соответственно будут официальные комментарии".

Он рассказал, что на совещании у главы государства обсуждались в том числе компенсационные механизмы для нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси в связи с проведением в России налогового маневра в этой сфере. "Прежде всего главой государства была поставлена задача, что эти механизмы не должны касаться рядовых граждан нашей страны, - отметил руководитель "Белнефтехима". - Это самый широкий спектр возможностей, которые предстоит в ближайшее время отработать, положить на бумагу экономические и юридические расчеты".

В концерне создана рабочая группа, которая на постоянной основе изучает альтернативные способы поставки нефти в Беларусь. "Этот вопрос у нас всегда в "горячем" резерве, - добавил Андрей Рыбаков. - На сегодняшний день наиболее премиальна, конечно, российская нефть. Но из года в год она будет терять премиальность, приходить к мировой цене. Не секрет, что в отдельные годы мы поставляли альтернативную нефть через балтийские страны. Эти каналы не заморожены. Мы в постоянном режиме ведем мониторинг этих возможностей. На сегодняшний день они имеются".-0-