Ограничение торговли с Украиной стало следствием принятых этой страной решений - Гурьянов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничение торговли с Украиной стало следствием принятых этой страной решений. Такое мнение журналистам высказал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первую очередь я хочу дать официальный комментарий по поводу постановления, принятого правительством Беларуси 26 мая 2021 года №292 "О лицензировании импорта отдельных видов товаров". В постановлении в преамбуле четко сказано, чем обусловлено такое решение белорусской стороны. В последнее время, на наш взгляд, Украина систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, - сказал первый замминистра. - Мы давно договорились, что зона свободной торговли предполагает свободное движение товаров. Ни в каком виде, никакими оговорками в этом договоре не предусмотрено введение каких-либо тарифных ограничений в отношении продукции друг друга. Еще в декабре прошлого года было принято решение, которое насторожило белорусскую сторону, когда под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Республики Беларусь Украина де-факто ввела пошлину в отношении отдельных позиций белорусских товаров".

По словам Александра Гурьянова, в мае текущего года украинская сторона приняла решение об очередном введении пошлин в отношении Беларуси. "В мае текущего года - очередное решение межведомственной комиссии по международной торговле Украины о введении пошлин в отношении белорусской колесной техники. В ситуации, когда Беларусь достаточно эффективно предлагала гибкие инструменты финансирования, хорошие цены и хорошую технологию, поставляла пассажирскую технику в различные города Украины. Нас, с одной стороны, это озадачило, но с другой стороны, это был еще один шаг, который мы считаем неправильным с точки зрения зоны свободной торговли", - отметил он.

"Белорусская сторона продолжительное время анализирует все антидемпинговые и спецзащитные меры, которые принимала Украина в отношении Беларуси. Эти антидемпинговые пошлины распространяются на спички, крахмал, строительные материалы, цемент - целый перечень продукции, который попадает под ограничение как экспорт Беларуси в Украину, - подчеркнул первый замминистра. - Мы многократно предлагали украинской стороне со стороны премьер-министра, обращения на уровне сопредседателя межправительственной комиссии, внешнеторгового регулятора (в Беларуси это МИД Украины) проводить консультации, использовать механизмы для снятия барьеров. Ни разу украинская сторона не ответила нам, было несколько единичных случаев, на которых нам де-факто пояснили, что на каком-то этапе давние решения нашей страны расценивались как недружественные и потому нужно ограничить наши поставки в Украину".

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