Ограничений на рынке сахара в ЕАЭС не планируется - Слепнев

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В преддверии заседания Совета Евразийской экономической комиссии, намеченного на 5 апреля, состоялось совещание с участием представителей органов государственной власти стран - членов Евразийского экономического союза, посвященное вопросам обеспеченности сахаром, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"По итогам состоявшегося обмена мнениями достигнуто понимание по выносимым на Совет вопросам, - рассказал Алексей Ашихмин. - В частности, стороны согласились с тем, что функционирование единого рынка сахара ЕАЭС будет безусловно обеспечиваться всеми государствами-членами".

"Никаких ограничений на внутреннем рынке сахара в союзе не вводится, не рассматривается и не планируется вводить", - процитировал представитель торгового блока заявление члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

Об отсутствии необходимости таких ограничений говорят совокупные балансы производства и потребления по союзу, а также прогнозы по посевным площадям сахарной свеклы предстоящего сельскохозяйственного сезона и по производству сахара. Кроме того, представители государств - членов ЕАЭС договорились, что мера по предоставлению льгот на ввоз белого сахара, а также сахара-сырца для Казахстана и Кыргызстана из третьих стран будет носить краткосрочный характер.

"Решение будет направлено исключительно на цели формирования страховочных переходящих запасов в текущем сельхозсезоне. При этом сроки и параметры меры будут обеспечивать непременное сохранение стимулирующих условий для свеклосахарного производства на территории союза", - отметил Андрей Слепнев.

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании Совета ЕЭК 5 апреля. До этого стороны продолжат консультации по уточнению параметров соответствующих льгот.-0-