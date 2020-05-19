Ограничительные меры в связи с COVID-19 могут быть форс-мажорными обстоятельствами - эксперт

19 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Ограничительные меры в связи с COVID-19 могут быть форс-мажорными обстоятельствами. Об этом сообщил начальник юридического управления Белорусской торгово-промышленной палаты Виталий Вабищевич во время онлайн-стрима "Форс-мажор: что необходимо знать сегодня. Форс-мажор при госзакупках", передает корреспондент БЕЛТА.

"К нам поступает много вопросов, является ли пандемия COVID-19 форс-мажором? Я отвечу следующим образом: пандемия может являться обстоятельством непреодолимой силы, но в случае, если она через нормативно-правовые запреты влияет на исполнение условий договора. То есть, должен быть конкретный запрет или ограничение, любое препятствие, которое носит для вас обязательный характер, из-за чего вы не можете исполнить свое обязательство", - отметил эксперт.

Виталий Вабищевич подчеркнул, что в данном случае есть определенная особенность, которую необходимо учитывать. "Запреты в связи с пандемией были приняты и два месяца назад, но наши предприятия продолжают заключать внешнеэкономические договоры, продолжают принимать на себя обязательства, заранее понимая, что исполнить их не смогут. Поэтому обращайте внимание, что такие запреты должны быть введены после заключения договора", - пояснил начальник управления.

В соответствии с законодательством, именно торгово-промышленная палата свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) на основании условий внешнеторговых сделок и международных договоров Беларуси.

Как пояснили ранее в БелТПП, коронавирус или возникшие в связи с ним эпидемия и пандемия сами по себе не могут являться обстоятельствами непреодолимой силы, но таковыми могут признаваться ограничительные и другие меры, направленные на предотвращение распространения вируса и его последствий и возникшие после заключения конкретных договоров. Каждый контракт, каждое обращение рассматривается палатой в индивидуальном порядке.-0-