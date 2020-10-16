Около 1 тыс. электромобилей планируют произвести на "БЕЛДЖИ" в 2021 году

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. электромобилей планируют произвести в СЗАО "БЕЛДЖИ" в 2021 году. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько во время форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всех интересует вопрос, когда же мы начнем производить электрические машины. Такие планы есть на 2021 год, - сказал Сергей Гунько. - Есть предварительная договоренность о том, чтобы на базе "БЕЛДЖИ" произвести первую тысячу электромобилей Geely в ценовой категории не более $30 тыс. Первые пять образцов данных машин проходят испытания в Беларуси. Нас интересует их поведение во время морозов. Предварительно есть положительные результаты, незначительные отклонения будут устранены".

Сергей Гунько

Форум по развитию электромобильности E-Mobility 2020 проходит сегодня в Минске. В мероприятии принимают участие представители Минэнерго, ПО "Белоруснефть", Минпрома, Минтранса, Минприроды, Национальной академии наук, а также предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом. Участники форума обсудят эффективность стимулирующих мер, принятых в Беларуси для развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры, а также вопросы, решение которых может содействовать укреплению потенциала этого сегмента.

Дискуссии организованы по нескольким тематическим направлениям: прогноз развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси с учетом предстоящего запуска Белорусской атомной электростанции, промышленный потенциал производства отечественных электромобилей, научные разработки в области электротранспорта, электромобили и оздоровление городской среды.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики и ПО "Белоруснефть".-0-

Фото Максима Гучека