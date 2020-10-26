Около 100 предприятий Беларуси сертифицированы для поставок сельхозпродукции в Китай

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 26 октября 2020
Минск Переменная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:50 Электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет 29 октября с участием 8 предприятий Минска Регионы
19:36 5G для национальной системы логистики, ж/д терминал - Ярошенко о точках роста парка "Великий камень" Технологии
19:18 Наблюдатели от ОБСЕ рассказали о ходе голосования на местных выборах в Украине В мире
19:10 "Гомсельмаш" планирует выпустить более 2 тыс. комбайнов к следующей уборочной кампании Регионы
18:59 Жодинские торпедовцы победили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси Спорт
18:38 Задержан минчанин, который "сливал" данные милиционеров в сеть Происшествия
18:37 Подходы к ведению пациентов с раком предстательной железы пересмотрели в Беларуси Общество
18:29 Около 100 предприятий Беларуси сертифицированы для поставок сельхозпродукции в Китай Экономика
18:22 Замаскированный тайник с гранатами и взрывчаткой обнаружили на Ровенщине В мире
18:15 Боевики напали на школу в Камеруне - убиты 9 детей В мире
18:14 Правоохранители просят граждан проявлять благоразумие и не поддаваться деструктивным призывам Регионы
18:03 БУТБ и Смоленская ТПП помогут бизнесу в реализации на бирже продукции деревообработки и АПК Экономика
17:59 Более 474 га в Жлобинском районе исключены из радиационно опасных земель Экономика
17:52 В центре Могилева из-за аварии затруднено движение транспорта Регионы
17:52 Футболисты брестского "Динамо" победили "Минск" в чемпионате Беларуси Спорт
17:42 Четыре человека пострадали в аварии на трассе Р43 Происшествия
17:41 Фирменная аудитория МТЗ открылась в Новосибирском аграрном университете Общество
17:39 "Белавиа" выполнит первый рейс в новый аэропорт Берлина 6 ноября Общество
17:36 Изменены условия участия в госсистеме жилищных строительных сбережений Президент
17:31 КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма Общество
17:28 Автомобильное топливо в Беларуси с 27 октября дорожает на 1 копейку Экономика
17:26 Нацбанк Беларуси сообщил о внешней DDoS-атаке на свой сайт Экономика
17:23 Число работающих по упрощенной системе налогообложения ИП в Гомельской области выросло почти на 16% Регионы
17:16 БЕЛАЗ ожидает увеличения выпуска техники и оживления на мировом рынке угля Экономика
17:16 "Могилевдрев" монтирует новые сушильные камеры Регионы
16:57 В Гомеле возле БЧБ-флага обнаружили похожее на взрывное устройство Происшествия
16:47 Представители 41 страны примут участие в конкурсе "Евровидение-2021" Афиша
16:32 Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба предприятиям - глава Минпрома Экономика
16:24 Супруги в Верхнедвинском районе попробовали неизвестную жидкость и отравились Происшествия
16:15 Усадебный дом Наполеона Орды готовится принять туристов Культура
Все новости
Все новости
Экономика
26 октября 2020, 18:29

Около 100 предприятий Беларуси сертифицированы для поставок сельхозпродукции в Китай

Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для поставок сельхозпродукции в Китай сертифицированы 98 предприятий Беларуси, из которых 56 - молокоперерабатывающие. Такие данные привел начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов сегодня на экспертной сессии "Как нарастить экспорт качественной сельскохозяйственной продукции из ЕАЭС в Китай?", которая состоялась во время онлайн-форума "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Алексей Богданов отметил, что Китай входит в тройку крупнейших импортеров белорусской сельскохозяйственной продукции. Беларусь с 2015 года начала активно заниматься сертификацией перерабатывающих предприятий для поставок в КНР. Благодаря проделанной работе экспорт продовольственной продукции с 2015 года вырос в десятки раз: с $0,3 млн до $131 млн по итогам 2019 года. В структуре белорусского экспорта в Китай в стоимостном выражении основная доля приходится на мясные продукты (44%), молочные продукты (40%), льноволокно (6%), рапсовое масло (6%).

Беларусь успешно развивает поставки железнодорожным транспортом, в том числе в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Благодаря этому за 2018-2019 годы Беларусь поставила в Китай 11 полноконтейнерных поездов с сухой молочной продукцией.

Во время сессии обсуждались перспективы увеличения экспортных поставок сельскохозяйственной продукции государств - членов Евразийского экономического союза в Китай, новые логистические решения для экспорта сельхозпродукции, проблемы экспортеров, связанные с ограничительными мероприятиями из-за пандемии коронавируса, а также меры по упрощению оформления экспортных грузов и поддержке экспорта качественной продукции АПК. В сессии приняли участие руководители отраслевых государственных органов стран ЕАЭС, представители крупнейших корпораций агропромышленного комплекса КНР СOFCO International, Beidahuang International, а также деловых кругов и экспертного сообщества стран ЕАЭС и Китая.

"В ходе дискуссии выявлен значительный нераскрытый потенциал развития экспортных поставок сельскохозяйственной продукции стран союза в Китай. Спикеры отметили перспективы экспорта в Китай зерновых, сои, яблок, растительных масел и масличных культур, кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, сигарет. Импорт Китая по этим перспективным товарным позициям в 2019 году оценивался на сумму$ 84,3 млрд. При этом экспорт ЕАЭС по этим позициям составляет $3,25 млрд", - добавили в ЕЭК.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Китай предприятие сельское хозяйство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото БУТБ БУТБ и Смоленская ТПП помогут бизнесу в реализации на бирже продукции деревообработки и АПК
Фото из архива Более 474 га в Жлобинском районе исключены из радиационно опасных земель
Фото из архива Автомобильное топливо в Беларуси с 27 октября дорожает на 1 копейку
Фото из архива Нацбанк Беларуси сообщил о внешней DDoS-атаке на свой сайт
БелАЗ БЕЛАЗ ожидает увеличения выпуска техники и оживления на мировом рынке угля
Петр Пархомчик Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба предприятиям - глава Минпрома
Главное
Фото из архива О ситуации в мире, Беларуси и США, отношениях с Россией и реагировании на угрозы - подробности разговора Лукашенко с Помпео
Изменены условия участия в госсистеме жилищных строительных сбережений
Все предприятия реального сектора экономики Беларуси работают в штатном режиме
Новогодняя акция! Старт продаж в домах "Манила" и "Бали" – квартиры по лучшим ценам, рассрочка и кредит!
Топ-новости
Введен запрет на премирование руководителей организаций при наличии задолженности перед ФСЗН
ФОТОФАКТ: Обычное утро понедельника: люди спешат на работу
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября
Карпенко: хамское поведение по отношению к преподавателям в учебных заведениях недопустимо
В Беларуси выздоровели и выписаны 83 748 пациентов с COVID-19
Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба предприятиям - глава Минпрома
В центре Могилева из-за аварии затруднено движение транспорта
Представители 41 страны примут участие в конкурсе "Евровидение-2021"
Автомобильное топливо в Беларуси с 27 октября дорожает на 1 копейку
Слабый туман и преимущественно без осадков будет в Беларуси 27 октября
Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила Br1264,5
РЕПОРТАЖ: Отпечаток пальца строителя, секретный ход, иконостас от Мулявина и другие достопримечательности древней Коложи
Предложения молодежи переданы в оргкомитет Всебелорусского народного собрания - Воронюк
Профессор Фаллико о подоплеке санкций и о том, нужно ли сыпать деньгами с неба во время пандемии
Профессор МГИМО: ультиматум оппозиции - это попытка оживить протест в Беларуси
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.