Около 100 предприятий Беларуси сертифицированы для поставок сельхозпродукции в Китай

26 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для поставок сельхозпродукции в Китай сертифицированы 98 предприятий Беларуси, из которых 56 - молокоперерабатывающие. Такие данные привел начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов сегодня на экспертной сессии "Как нарастить экспорт качественной сельскохозяйственной продукции из ЕАЭС в Китай?", которая состоялась во время онлайн-форума "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Алексей Богданов отметил, что Китай входит в тройку крупнейших импортеров белорусской сельскохозяйственной продукции. Беларусь с 2015 года начала активно заниматься сертификацией перерабатывающих предприятий для поставок в КНР. Благодаря проделанной работе экспорт продовольственной продукции с 2015 года вырос в десятки раз: с $0,3 млн до $131 млн по итогам 2019 года. В структуре белорусского экспорта в Китай в стоимостном выражении основная доля приходится на мясные продукты (44%), молочные продукты (40%), льноволокно (6%), рапсовое масло (6%).

Беларусь успешно развивает поставки железнодорожным транспортом, в том числе в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Благодаря этому за 2018-2019 годы Беларусь поставила в Китай 11 полноконтейнерных поездов с сухой молочной продукцией.

Во время сессии обсуждались перспективы увеличения экспортных поставок сельскохозяйственной продукции государств - членов Евразийского экономического союза в Китай, новые логистические решения для экспорта сельхозпродукции, проблемы экспортеров, связанные с ограничительными мероприятиями из-за пандемии коронавируса, а также меры по упрощению оформления экспортных грузов и поддержке экспорта качественной продукции АПК. В сессии приняли участие руководители отраслевых государственных органов стран ЕАЭС, представители крупнейших корпораций агропромышленного комплекса КНР СOFCO International, Beidahuang International, а также деловых кругов и экспертного сообщества стран ЕАЭС и Китая.

"В ходе дискуссии выявлен значительный нераскрытый потенциал развития экспортных поставок сельскохозяйственной продукции стран союза в Китай. Спикеры отметили перспективы экспорта в Китай зерновых, сои, яблок, растительных масел и масличных культур, кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, сигарет. Импорт Китая по этим перспективным товарным позициям в 2019 году оценивался на сумму$ 84,3 млрд. При этом экспорт ЕАЭС по этим позициям составляет $3,25 млрд", - добавили в ЕЭК.-0-