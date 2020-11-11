Около 130 белорусских организаций подтвердили соответствие новому СТБ ISO 45001-2020

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 130 белорусских организаций различных сфер подтвердили соответствие систем менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности требованиям нового СТБ ISO 45001-2020. Сегодня такой сертификат вручен ОАО "Молодечненский молочный комбинат", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Новый государственный стандарт СТБ ISO 45001-2020, идентичный международному стандарту ISO 45001:2018, введен в действие в Беларуси с 1 мая текущего года. СТБ ISO 45001-2020 концентрируется на менеджменте рисков, причем не только связанных с деятельностью на рабочем месте, но и с управленческими рисками.

Стандарт имеет структуру высокого уровня, применяемую ISO для всех стандартов на системы менеджмента. Это упрощает его интеграцию в общую систему менеджмента организации. СТБ ISO 45001-2020 также разработан с использованием концепции цикла PDСA (Plan-Do-Check-Act, Планируй - Делай - Проверяй - Действуй), который помогает организациям постоянно улучшаться.

"Срок перехода организаций на новые требования в Беларуси, как и во всем мире, завершится 30 сентября 2021 года. В настоящее время около 130 организаций пищевой, строительной, лесной отраслей, связи, геодезии, перевозки грузов подтвердили соответствие систем менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности требованиям СТБ ISO 45001-2020", - отметили в пресс-службе Госстандарта.

В рамках Европейской недели качества и Всемирного дня качества специалисты Молодечненского центра стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) провели встречу с руководством ОАО "Молодечненский молочный комбинат". Кроме обсуждения вопросов совершенствования качества и применения современных методов системного менеджмента был и торжественный момент - директор Молодечненского ЦСМС Александр Колчин вручил директору комбината Ирине Филипповой сертификат СТБ ISO 45001-2020.

Работы по переходу на новый стандарт на предприятии заняли около полугода. Особых сложностей этот процесс не вызвал, поскольку здесь функционировала сертифицированная система управления охраной труда по СТБ 18001-2009. Александр Колчин поздравил коллектив предприятия с такой значимой победой и пожелал дальнейшего продвижения высококачественной и конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках.-0-