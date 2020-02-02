2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 130 отстающих сельхозорганизаций Витебской области объединят в укрупненные структуры. Это предусмотрено проектом указа о развитии АПК Витебской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Проект указа комплексный по наполнению. Он затрагивает и сельхозпроизводство, и переработку. Проектом указа создаются агропромышленные объединения. Суть в том, чтобы сформировать взаимоотношения между переработкой и производителями. Вторая часть вопроса - дать финансовое оздоровление этим объединениям. При рассмотрении у Президента было акцентировано внимание, чтобы финансовое оздоровление в дальнейшем дало возможность для производственного, экономического роста", - рассказал Анатолий Хотько.

В объединенные структуры - всего их будет 7 - войдут около 130 сельхозпредприятий. Всего в Витебской области 240 хозяйств, из них более 40 будут работать самостоятельно. Финансовое оздоровление по указу №399 от 2 октября 2018 года проходят около 30 хозяйств. Есть список из порядка 20 сельхозорганизаций, куда мог бы прийти инвестор.

Отвечая на вопрос о кадрах, Анатолий Хотько отметил, что на селе сегодня не хватает около 5 тыс. главных специалистов и специалистов среднего звена, в том числе в Витебской области - порядка 600 человек. "Но это не критически, безусловно. Мы должны понимать, что производительность труда специалиста должна повышаться, т.е. нужно корректировать нагрузку, и она должна быть оценена материально", - считает министр. По его мнению, основную роль в закреплении кадров играют руководители хозяйств, для молодых людей важны условия работы, обеспеченность жильем, мотивация.-0-