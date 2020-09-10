Около 15 моделей тракторов представит МТЗ на выставке "Белагро-2020"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод примет участие в XXX Международной специализированной выставке "Белагро-2020", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В экспозиции МТЗ планируется представить около 15 моделей тракторов, в том числе несколько обновленных вариантов, которые до этого нигде не выставлялись. Одной из особенностей станет демонстрация техники на широких шинах, предназначенной для использования городскими коммунальными хозяйствами", - рассказали в пресс-службе.

Также посетители выставки смогут увидеть самый мощный трактор в линейке продукции Минского тракторного завода - BELARUS-4522 в новом дизайне. Он будет представлен на площадке инновационной продукции, которую организует Министерство промышленности.

"Во время проведения мероприятия техника холдинга МТЗ будет представлена не только на площадке у Футбольного манежа, но и на площади перед зданием заводоуправления головного предприятия. Демонстрироваться будут не только тракторы, но и навесное оборудование производства белорусских промпредприятий", - добавили в пресс-службе.

Выставка "Белагро-2020" пройдет с 29 сентября по 4 октября на территории Футбольного манежа на пр.Победителей, 20/2 в Минске. Участие в мероприятии примут около 400 компаний из 15 стран.-0-