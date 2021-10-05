Около 200 организаций примут участие в Energy Expo - 2021

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 организаций примут участие в XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo - 2021, который пройдет с 12 по 15 октября. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель министра энергетики Ольга Прудникова в пресс-центре БЕЛТА.

"В этом году белорусская энергосистема отмечает свое 90-летие. Мы направляем все усилия на то, чтобы юбилейный форум был достойным, интересным для всех участников мероприятием. В форуме будут принимать участие более 200 организаций, его будут активно освещать средства массовой информации. Во время мероприятия мы обсудим стратегические направления развития энергетической сферы, важные для жителей нашей страны", - сказала Ольга Прудникова.

Программа форума включает международные специализированные выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро", Oil&Gas Technologies, "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXV Белорусский энергетический и экологический конгресс.

В дни форума пройдут конференции, семинары, круглые столы, на которых будут представлены современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии.

Участники обсудят экономические и экологические аспекты ядерной энергетики, перспективы развития зеленой экономики, актуальные вопросы в области повышения энергоэффективности и энергосбережения, возможности дальнейшего развития в стране электротранспорта. Речь также пойдет о цифровизации топливно-энергетического, производственного и нефтехимического комплексов. Особое внимание будет уделено вопросам подготовки и переподготовки инженерных кадров для топливно-энергетической и других отраслей.

Традиционно программа форума предусматривает проведение выставки - в этом году свои достижения на ней представят около 200 компаний и организаций из 7 стран. Это ведущие предприятия энергетической отрасли и промышленности Беларуси, а также известные мировые бренды.

В дни форума пройдет конкурс инновационных и стартап-проектов Belarus Energy Award - 2021, будут подведены итоги республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности - 2021".

Белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo - 2021 направлен на продвижение инновационных технологий и передового опыта в сфере энергосбережения и энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе и промышленности.-0-