Около 2,8 тыс. объектов бытового обслуживания открылось в Беларуси в 2018 году

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году открылось около 2,8 тыс. объектов бытового обслуживания. Об этом сообщил начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Валерьян Беспалый сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последнее время в Беларуси принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на улучшение условий для ведения бизнеса, что способствовало развитию бытового обслуживания населения. В результате в 2018 году деятельность в сфере бытовых услуг начали осуществлять 3 тыс. субъектов, открыто 2,8 тыс. объектов бытового обслуживания. Наиболее динамично развивались парикмахерские услуги (привлечено более 650 субъектов хозяйствования), услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств (более 530), спа-услуги (количество объектов выросло в 1,5 раза)", - отметил Валерьян Беспалый.

Также в прошлом году физическим лицам предоставили возможность оказывать определенные бытовые услуги на условиях уплаты единого налога по заказу граждан. По словам представителя МАРТ, население активно воспользовалось этим правом. "В сферу оказания бытовых услуг по состоянию на 1 января текущего года вовлечено около 9 тыс. физлиц, и процесс продолжается", - сказал он.

В целом на 1 января 2019 года бытовые услуги в стране (157 услуг) оказывали свыше 35,4 тыс. субъектов хозяйствования в более чем 28,5 тыс. объектах бытового обслуживания. Выезжали к клиентам 13,5 тыс. субъектов (не имели стационарных пунктов).-0-