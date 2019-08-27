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Экономика
27 августа 2019, 21:34

Около 350 иностранных специалистов привлекут для реализации инвестпроекта на Мозырском НПЗ

На Мозырском НПЗ
На Мозырском НПЗ

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 350 иностранных специалистов привлекут для ускорения реализации инвестпроекта "Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков" в ОАО "Мозырский НПЗ", сообщил директор дирекции по реконструкции и развитию предприятия Александр Гуд во время пресс-тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков включает строительство комбинированной установки гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация инвестпроекта прогнозной стоимостью более $1,2 млрд позволит НПЗ увеличить выход светлых нефтепродуктов до 70% и обеспечить глубину переработки нефти до 90%.

Объекты масштабного проекта дислоцируются на нескольких строительных площадках. Необходимо выполнить значительный объем сварочных работ. На этом этапе ход реализации инвестпроекта несколько замедлился в связи с нехваткой специалистов данного профиля. Как пояснили на предприятии, такое положение обусловлено тремя факторами. Во-первых, в стране одновременно ведется строительство нескольких крупных промышленных объектов, на которых задействованы белорусские специалисты. Во-вторых, сказывается трудовая миграция кадров. В-третьих, сварочные работы на трубопроводах высокого давления требуют особого подхода и квалификации.

Ситуацию обсудили на уровне концерна "Белнефтехим" и Министерства архитектуры и строительства, были намечены пути привлечения трудовых ресурсов. В частности, достигнуты договоренности с иностранной компанией Socar Construction, которая специализируется в сфере инженерно-строительных услуг. Специалисты подрядной организации приступят к работе в сентябре. В настоящее время на площадках ведутся подготовительные работы.

Как пояснили на предприятии, принятые меры значительно ускорят процесс строительства комплекса.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется более чем в 20 стран мира.-0-

Теги
инвестиции Мозырь нефтепереработка
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