Около 37 тыс. пользователей зарегистрировались на портале рейтинговой оценки госорганизаций

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 37 тыс. пользователей зарегистрировались на портале рейтинговой оценки государственных организаций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

"Портал рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и осуществляющих административные процедуры функционирует в интернете по адресу качество-услуг.бел. И на сегодняшний день на портале зарегистрировано более 13,5 тыс. организаций, около 36 тыс. пользователей и более 134 тыс. заполненных анкет", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, портал преимущественно ориентирован на граждан, предоставляя им удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций, каждая из которых может быть ими оценена по 5-балльной шкале по таким критериям, как простота и понятность процесса получения услуги, доступность информации о порядке ее получения, соблюдение установленного срока, вежливость и доброжелательность сотрудников.

Оставить свою оценку о качестве работы госорганизаций может каждый белорус, для этого нужно зарегистрироваться на портале. Без регистрации возможно только просмотреть сформированный рейтинг организаций, любую графическую информацию в разделе "Инфографика" или принять участие в размещенных на портале опросах, добавили в Минсвязи.-0-