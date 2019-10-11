Около 40% чеков "Имущество" до сих пор не использовано - Госкомимущество

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40% чеков "Имущество" до сих пор не нашли своего применения и остаются на руках. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев в эфире телеканала ОНТ , информирует БЕЛТА.

"Сегодня предложений довольно много, в каждом филиале ОАО "АСБ Беларусбанк" находится около 20-25 предложений в виде конкретных акционерных обществ, акции которых могут быть обменены на чеки. Но при этом около 40% полученных чеков сегодня все еще остается на руках", - констатировал руководитель ведомства. По его мнению, их владельцам стоит найти себе приемлемый вариант для вложений. При этом надо понимать, что получить прибыль не обязательно получится сразу.

Как сообщалось, срок обращения именных приватизационных чеков "Имущество" продлен по 31 декабря 2020 года. Отвечая на вопрос о том, можно ли будет получить компенсацию за них по истечении этого срока, Андрей Гаев отметил: "Вопрос будет решаться, если будет приниматься решение о прекращении оборота чеков. Вопрос (компенсации. - Прим. БЕЛТА) сегодня законодательством предусмотрен. Что же касается размера потенциальной компенсации, то исходя из среднего количества чеков она может составить около Br0,44 (за 1 чек)".

При обмене чеков "Имущество" на акции ОАО граждане могут использовать чеки, выданные как им лично, так и полученные по договорам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи). Приобретая акции, гражданин становится акционером соответствующего акционерного общества и согласно законодательству наделяется правом на участие в управлении обществом, получение информации о деятельности предприятия, а также продажу, дарение и наследование акций.

Продажа приобретенных акций открытых акционерных обществ осуществляется через ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".-0-