Около 40% принятых в 2019 году решений ЕЭК связаны с техрегулированием и санитарными мерами

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА. Порядка 40% принятых в 2019 году решений Евразийской экономической комиссии связаны с техническим регулированием, санитарными и фитосанитарными мерами. Такие данные привел член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"За прошедший год был рассмотрен широкий спектр вопросов в области технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер. Это ни много ни мало - порядка 40% от принимаемых в ЕЭК решений. В ближайшее время будут утверждены стратегические направления развития интеграции Евразийского экономического союза до 2025 года, в которых мероприятия, входящие в компетенцию блока технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер, существенно представлены. Важная роль в их реализации отводится Консультативному комитету и его подкомитетам, на площадках которых должны прорабатываться все мнения и предложения сторон", - сказал Виктор Назаренко.

Консультативный комитет одобрил для рассмотрения Коллегией ЕЭК предложения о дополнении плана разработки техрегламентов ЕАЭС и внесения в них изменений. В частности, планируемые изменения в техрегламент "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" позволят избежать многих несчастных случаев на производстве и в быту. "Для этого в техрегламент предлагается включить, например, требование об обязательном наличии устройства, которое поможет предотвратить скопление несгоревшего газа во внутренних пространствах и помещениях", - пояснили в ЕЭК.

Чтобы снизить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, в техрегламенте "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" планируется актуализировать требования по контролируемой номенклатуре опасных веществ, уровням их содержания, а также дополнить техрегламент требованиями по утилизации для изделий электротехники и радиоэлектроники, утративших свои потребительские свойства.

"Будут уточнены область применения и требования к мебельной продукции в техрегламенте союза "О безопасности мебельной продукции" на основании правоприменительной практики, - отметили в пресс-службе. - Также принято решение направить на публичное обсуждение проект изменений техрегламента союза "О безопасности машин и оборудования".

Члены Консультативного комитета одобрили для рассмотрения на Коллегии ЕЭК проекты актуализированных перечней стандартов для техрегламента союза "О безопасности средств индивидуальной защиты". Одобрены также изменения перечня стандартов на методы исследований (испытаний) к техрегламенту "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", которые предусматривают его дополнение одним межгосударственным стандартом, одним национальным стандартом Беларуси, разработанным на основе стандартов ISO, и двумя аттестованными методиками исследований (испытаний) и измерений.-0-