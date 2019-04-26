Около 6,5 тыс. транспортных средств оформлено с момента открытия ПТО "Великий камень"

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 6,5 тыс. транспортных средств оформлено в пункте таможенного оформления "Великий камень" за 6 месяцев его деятельности с момента открытия, сообщили БЕЛТА в Минской региональной таможне.

За четвертый квартал 2018 года произведен выпуск 2,2 тыс. партий товаров в различных таможенных процедурах, за первый квартал 2019 года - более 4,2 тыс. партий товаров. В 80% случаев выпуск товаров произведен в срок до двух часов. 100% деклараций на товары подаются субъектами хозяйствования в электронном виде.

В таможне рассказали, что с начала работы ПТО нагрузка на сотрудников возросла более чем в 10 раз, за смену здесь оформляется около 60 транспортных средств. В прошлом году наибольшее количество таможенных операций одним сотрудником за один рабочий день в пунктах таможенного оформления по стране совершалось именно в ПТО "Великий камень". Ассортимент товаров, в отношении которых совершаются таможенные операции, обширен - от спичек до сложного технологического оборудования.

В зоне таможенного контроля могут одновременно находиться 128 большегрузных автомобилей. Склад временного хранения площадью почти 5 тыс. кв.м оборудован 13 погрузочно-разгрузочными рампами. С марта 2019 года на складе работает холодильная камера, которая позволяет хранить товары, в том числе медпрепараты и скоропортящиеся продукты, при определенном температурном режиме.

Как отметили в Минской региональной таможне, в ПТО "Великий камень" оформляют грузы, которые доставляются автомобильным и воздушным транспортом. Поскольку пункт находится на территории индустриального парка, здесь могут получить таможенные услуги все его резиденты, а также любой другой субъект хозяйствования.

Кроме того, в 2020 году начнется строительство железнодорожной ветки протяженностью около 4 км, что в будущем позволит обрабатывать товары, прибывающие железнодорожным транспортом.

"Планируется, что объемы товаропотоков, проходящих через ПТО "Великий камень" увеличатся до 20 тыс. транспортных средств в год. Инфраструктура зоны таможенного оформления будет развиваться. А это позволит сформировать дополнительные условия для привлечения новых инвестиций в страну", - добавили в таможне.

Пункт таможенного оформления (ПТО) "Великий камень" Минской региональной таможни расположен на территории одноименного Китайско-белорусского индустриального парка в 25 км от Минска, в непосредственной близости от аэропорта и транспортной магистрали М1.-0-