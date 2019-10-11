Около 80% магазинов придерживаются рекомендаций по торговым надбавкам

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80% обследуемых торговых объектов соблюдают уровень торговых надбавок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

На фоне ускоренного роста цен на социально значимые товары в августе МАРТ рекомендовал субъектам предельные нормы торговых надбавок. Мониторинг ситуации проводится еженедельно.

"Превышение рекомендуемого уровня надбавок зафиксировано лишь по отдельным позициям, в основном на плодоовощную продукцию из-за низкой ее стоимости в период массового сбора урожая", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты отмечают замедление годовых темпов роста потребительских цен до 5,3% (5,7% в августе), в том числе на социально значимые товары. В частности, рост цен на мясо и мясопродукты замедлился до 0,1% против 1,2% в августе, на молоко и молочные продукты - до 0,4% (в августе - 0,7%), куриное яйцо - до 2,1% (было 4,6%).

Цены на хлеб и пшеничную муку не изменились. Некоторые товары подешевели, в частности сыр, пшенная крупа, соль - снижение на 0,2%, 6% и 1,2% соответственно.

"Вместе с тем рост потребительских цен по отдельным социально значимым позициям сохраняется, преимущественно из-за увеличения цен производителей. В сентябре возобновился рост розничных цен на плодоовощную продукцию на 0,6% (в августе было снижение на 7%) за счет сезонного фактора и ухудшения климатических условий", - рассказали в МАРТ.

Министерство работает с производителями, сохраняет действие рекомендаций и продолжит мониторинг их применения.-0-