Около 80% трав вторым укосом убрано в Беларуси

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии убрали около 80% трав вторым укосом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 6 августа, в хозяйствах травы второго укоса скошены на площади 624,4 тыс. га, что составляет 79,6% запланированного. При этом аграрии Гомельской области уже полностью выполнили задание, Брестской и Минской областей - более чем на 95%. В хозяйствах Гродненской области травы вторым укосом убраны на 66,5% площадей, в Могилевской - на 59%, Витебской - более чем на 54%.

Из запланированных 9168 тыс. т на сегодня заготовлено 3128 тыс. т кормовых единиц (чуть более 34%). На одну условную голову скота заложено 10 ц кормовых единиц.

Белорусские аграрии заготовили более 9 580 тыс. т сенажа (около 74% плана), свыше 691 тыс. т сена (73%), 365,3 тыс. т силоса (2%).-0-