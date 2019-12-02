Около $92 млн возвращено в бюджет Беларуси в 2018 году благодаря Департаменту финансового мониторинга КГК

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря эффективной работе Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля в бюджет Беларуси в 2018 году было возвращено около $92 млн. Об этом журналистам сообщил директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние годы благодаря налаженному сотрудничеству с разными странами мы сумели значительно повысить эффективность своей работы. За 2018 год, в том числе с использованием информации наших коллег из-за рубежа, правоохранительными органами Беларуси в бюджет страны было возвращено порядка $92 млн. В 2017 было $94 млн. Это на порядок больше, чем еще несколько лет назад", - отметил Вячеслав Реут.

При этом, уточнил он, эти результаты получены без увеличения численности сотрудников ведомства и при уменьшении количества материалов о подозрительных финансовых операциях, отправляемых на проверку правоохранительным органам.

Работа Департамента финансового мониторинга КГК по расследованию финансовых преступлений получает высокую оценку и на международном уровне. Так, на конкурсе на лучшее расследование дел, связанных с отмыванием денег, итоги которого были подведены на минувшей неделе, Беларусь поделила с Китаем и Россией 2-4-е места. Первое место заняли коллеги из Кыргызстана.

"Наша задача - не мешать честному бизнесу работать и помочь отсеять тех, чья работа носит незаконный характер", - заключил Вячеслав Реут.-0-