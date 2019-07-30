Около Br350 млн предусмотрят в бюджете 2020 года для программы семейного капитала

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бюджете Беларуси 2020 года для финансирования программы семейного капитала планируется предусмотреть около Br350 млн, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бюджет предусматривает продолжение реализации программы семейного капитала. Устанавливается размер субсидии Br22,5 тыс. на 2020 год, исходя из этого, мы планируем в бюджете около Br350 млн. Это будет источником формирования депозитных счетов многодетных семей в 2020 году", - рассказал Максим Ермолович.

Эти ресурсы также будут задействованы и в экономике, так как станут источниками финансирования и кредитования инфраструктурных проектов, государственных предприятий для их модернизации и развития.

Кроме того, в бюджете будут зарезервированы средства для ускоренного решения задачи по обеспечению жильем многодетных семей. "Предусматриваются достаточные средства на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки, а также обеспечиваются дополнительные средства на кредитование жилья для многодетных семей. В бюджете предусматриваются субсидии на удешевление стоимости жилья, субсидирование процентных ставок для конкретных получателей", - пояснил Максим Ермолович.-0-