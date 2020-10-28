Около трети выпускников ядерных специальностей вузов идут работать на БелАЭС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 28 октября 2020
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:31 Трудоустройство, ЖКХ и развитие инфраструктуры - Соловей провел прямую линию в Лельчицах Регионы
13:24 Таиланд продлил режим ЧП до 30 ноября В мире
13:22 В Борисовском районе ранее судимый проник в чужой дом и украл вещи и деньги Происшествия
13:14 Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство супругов в Могилеве Происшествия
13:14 Беларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики - Минэнерго Экономика
13:12 Доллар и евро на торгах 28 октября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:10 В Беларуси вакцинировано против гриппа 35,3% населения Общество
13:04 Бельгия изучает возможность госпитализации больных COVID-19 в соседние страны В мире
13:02 Генпрокуратура возбудила уголовное дело за нарушение работы учреждения образования Происшествия
13:00 Гаражи для хранения велосипедов устанавливают в столичных дворах Регионы
12:58 Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием такси в Гродно Происшествия
12:48 Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Нур-Султане Спорт
12:48 Хоккейный клуб "Неман" возглавил Андрей Сидоренко Спорт
12:32 Следователи ищут очевидцев ДТП с участием авто и мотоцикла в Минске Происшествия
12:30 Около трети выпускников ядерных специальностей вузов идут работать на БелАЭС Экономика
12:28 Госсектор обеспечил более 60% доходов бюджета Брестской области Регионы
12:23 В Риме полиция пресекла попытку устроить массовые беспорядки В мире
12:19 Авиакомпания Finnair потеряла более 430 млн евро из-за пандемии В мире
12:17 Студент стал фигурантом уголовного дела за оскорбление декана и призыв к забастовке Происшествия
12:12 В Вилейке работники МЧС спасли мужчину и женщину при пожаре квартиры Происшествия
12:00 В Барановичском районе легковушка сбила пешехода Происшествия
11:58 Пьяный мужчина обстрелял из пневматики авто Департамента охраны в Полоцке Происшествия
11:57 Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз Общество
11:50 Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов - Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19 Общество
11:47 В крупнейших городах Литвы ввели карантин В мире
11:34 В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи Регионы
11:34 В Беларуси надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников Регионы
11:30 Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы Общество
11:26 До +15°С и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября Общество
11:26 В Витебской области налоговики доначислили в бюджет Br23 млн по итогам контрольных мероприятий Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
28 октября 2020, 12:30

Около трети выпускников ядерных специальностей вузов идут работать на БелАЭС

Николай Маруда
Николай Маруда
Новости темы " Строительство АЭС в Беларуси"
Беларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики - Минэнерго
МЧС выдало БелАЭС разрешение на энергопуск первого блока

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около трети выпускников ядерных специальностей вузов попадают на работу на Белорусскую АЭС. Об этом сообщил консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Минобразования Николай Маруда во время круглого стола в БЕЛТА.

"На сегодня продолжают подготовку (по ядерным специальностям. - Прим. БЕЛТА) около 500 человек. Подготовлено и выпущено по пяти основным специальностям с 2013 по 2020 год более 950 специалистов. Треть из них попала на работу на площадку строительства и в эксплуатирующую организацию Белорусской АЭС. Третья часть - в организации, связанные с ядерной энергетикой и источниками ионизирующего излучения. Еще примерно треть - в смежные с ядерной энергетикой отрасли", - рассказал Николай Маруда.

В 2020 году было около 100 выпускников по ядерным специальностям, на БелАЭС распределено 32 выпускника. Из них 14 - выпускники БНТУ. Как отметил представитель Минобразования, этот вуз - передовик по проценту выпускников, которые идут на БелАЭС.

"Число выпускаемых специалистов позволило в полном объеме удовлетворить потребности Белорусской АЭС. Эксплуатационный персонал АЭС в основном сформирован", - констатировал он.

Сейчас обучение таких специалистов ведется по подпрограмме "Подготовка кадров для ядерной энергетики" госпрограммы "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы. Продолжить их подготовку планируется в рамках разрабатываемой подпрограммы на 2021-2025 годы. Это объясняется необходимостью ежегодного пополнения кадрового состава как эксплуатационного персонала АЭС, так и всей инфраструктуры ядерной энергетики.

На уровне руководителей вузов, где идет подготовка по ядерным специальностям, и заказчиков кадров (Минэнерго, МЧС и НАН) есть предложения продолжить подготовку по пяти основным специальностям с ежегодным набором 20 человек за счет бюджета. Вузы по своему усмотрению могут набирать студентов и на платную форму обучения.

Кроме того, Минский государственный энергетический колледж будет ежегодно готовить за счет бюджета 30 человек по специальности "электрические станции".

"Все это позволит в будущем иметь резерв специалистов примерно 500 человек, речь идет о выпуске 2025-2030 годов", - добавил Николай Маруда.

По новой программе планируется продолжить пополнение штата профессорско-преподавательского состава вузов. Для заказчиков кадров - Минэнерго, МЧС, НАН - будет предусмотрено повышение квалификации, стажировки специалистов.-0-

Беларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики - МинэнергоБеларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики - Минэнерго
"Как показало время, мы приняли правильное решение и сегодня успешно готовим специалистов для ядерной энергетики. Хочу сказать, что в этом плане Республика Беларусь является самодостаточной", - отметила замдиректора Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Лилия Дулинец.

Все материалы круглого стола здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
АЭС вузы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Лилия Дулинец Беларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики - Минэнерго
Фото из архива Доллар и евро на торгах 28 октября подорожали, российский рубль подешевел
Фото из архива Международные перевозчики могут обратиться в Транспортную инспекцию за разрешениями на 2021 год
Фото из архива Предприятия "Беллегпрома" в III квартале увеличили чистую прибыль и рентабельность
Фото из архива Забастовки на производственной площадке недопустимы - директор "Славянки"
Фото из архива В Евразийском форуме в Минске планируется участие глав государств ЕАЭС
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: это должен быть реальный диалог о стратегии развития страны
Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов - Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19
Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы
Яркий, экологичный, уютный! В "Парке Челюскинцев" сразу два новых готовых дома – успейте купить квартиру!
Топ-новости
Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз
Забастовки на производственной площадке недопустимы - директор "Славянки"
Около трети выпускников ядерных специальностей вузов идут работать на БелАЭС
В Беларуси надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 ноября
Андрейченко: попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются
Трудоустройство, ЖКХ и развитие инфраструктуры - Соловей провел прямую линию в Лельчицах
Профилактика по распространению COVID-19 в учреждениях образования стала обязательной
Студент стал фигурантом уголовного дела за оскорбление декана и призыв к забастовке
До +15°С и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября
В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи
Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит на Борисовском полигоне
Ответственность руководителя за долги перед ФСЗН усилит гарантии в соцобеспечении - Минтруда
Международные перевозчики могут обратиться в Транспортную инспекцию за разрешениями на 2021 год
Предприятия "Беллегпрома" в III квартале увеличили чистую прибыль и рентабельность
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.