Около трети выпускников ядерных специальностей вузов идут работать на БелАЭС

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около трети выпускников ядерных специальностей вузов попадают на работу на Белорусскую АЭС. Об этом сообщил консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Минобразования Николай Маруда во время круглого стола в БЕЛТА.

"На сегодня продолжают подготовку (по ядерным специальностям. - Прим. БЕЛТА) около 500 человек. Подготовлено и выпущено по пяти основным специальностям с 2013 по 2020 год более 950 специалистов. Треть из них попала на работу на площадку строительства и в эксплуатирующую организацию Белорусской АЭС. Третья часть - в организации, связанные с ядерной энергетикой и источниками ионизирующего излучения. Еще примерно треть - в смежные с ядерной энергетикой отрасли", - рассказал Николай Маруда.

В 2020 году было около 100 выпускников по ядерным специальностям, на БелАЭС распределено 32 выпускника. Из них 14 - выпускники БНТУ. Как отметил представитель Минобразования, этот вуз - передовик по проценту выпускников, которые идут на БелАЭС.

"Число выпускаемых специалистов позволило в полном объеме удовлетворить потребности Белорусской АЭС. Эксплуатационный персонал АЭС в основном сформирован", - констатировал он.

Сейчас обучение таких специалистов ведется по подпрограмме "Подготовка кадров для ядерной энергетики" госпрограммы "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы. Продолжить их подготовку планируется в рамках разрабатываемой подпрограммы на 2021-2025 годы. Это объясняется необходимостью ежегодного пополнения кадрового состава как эксплуатационного персонала АЭС, так и всей инфраструктуры ядерной энергетики.

На уровне руководителей вузов, где идет подготовка по ядерным специальностям, и заказчиков кадров (Минэнерго, МЧС и НАН) есть предложения продолжить подготовку по пяти основным специальностям с ежегодным набором 20 человек за счет бюджета. Вузы по своему усмотрению могут набирать студентов и на платную форму обучения.

Кроме того, Минский государственный энергетический колледж будет ежегодно готовить за счет бюджета 30 человек по специальности "электрические станции".

"Все это позволит в будущем иметь резерв специалистов примерно 500 человек, речь идет о выпуске 2025-2030 годов", - добавил Николай Маруда.

По новой программе планируется продолжить пополнение штата профессорско-преподавательского состава вузов. Для заказчиков кадров - Минэнерго, МЧС, НАН - будет предусмотрено повышение квалификации, стажировки специалистов.-0-

Беларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики - Минэнерго "Как показало время, мы приняли правильное решение и сегодня успешно готовим специалистов для ядерной энергетики. Хочу сказать, что в этом плане Республика Беларусь является самодостаточной", - отметила замдиректора Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Лилия Дулинец.

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