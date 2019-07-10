Ольга Атапович назначена заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)

9 июля 2019 года на должность заместителя председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) назначена Ольга Атапович.

Ольга будет отвечать за развитие розничного бизнеса, в том числе за работу с проблемными активами физических лиц. Она также будет курировать клиентскую поддержку и развитие отношений с клиентами банка, следить за контролем качества обслуживания.

Ольга Атапович родилась 1985 году. Окончила Белорусский государственный экономический университет по специальностям «маркетинг» и «экономика и управление народным хозяйством».

В банковской системе работает с 2008 года, начинала карьеру со специалиста 1-ой категории отдела исследования рынка Управления розничных продуктов Департамента розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь).

Под руководством Ольги Атапович в должности директора департамента розничного бизнеса банк ВТБ (Беларусь) признан лучшим в рознице среди дочерних банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии за 2018 год.

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