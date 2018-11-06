"Омск Карбон Могилев" выпустил опытную партию техуглерода

6 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ИООО "Омск Карбон Могилев" выпустило первую опытную партию технического углерода. Об этом сообщил сегодня журналистам во время посещения предприятия председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

На первой пусковой установке мощностью 40 тыс. т техуглерода в год продолжаются пусконаладочные работы с выпуском образцов продукции. В ближайшее время опытную партию изделий отгрузят на ОАО "Белшина" с целью проведения испытаний.

"Пока это первый шаг на пути развития предприятия, поскольку 40 тыс. т техуглерода не обеспечат даже потребности бобруйской "Белшины", которой необходимо около 60 тыс. т этого сырья. Развитие мощностей до производства 200 тыс. т в год - это еще большой экспорт и серьезное импортозамещение, а также немалые инвестиции в белорусскую экономику: инвестор вложил уже около $63 млн, а планирует - более $130 млн".

Ввод в эксплуатацию еще трех инновационных установок по выпуску техуглерода (одна мощностью 40 тыс. т и две по 60 тыс. т) позволит полностью устранить импортную зависимость Беларуси в техническом углероде, без которого невозможно производство шин всех видов, резинотехнических изделий, пластиков, полимеров, искусственных волокон. В настоящее время потребность Беларуси в этом сырье удовлетворяется за счет поставок из России, Украины и Китая.

"Мы сегодня с руководством предприятия обсудили еще одно направление - подготовку кадров для производства: поскольку здесь применяются самые современные технологии, это требует ответственного отношения к подбору кадров. Этот процесс нужно организовать в том числе на базе белорусских вузов: технологического университета в Минске и Белорусско-Российского университета в Могилеве. Таким образом, появляется как бы новое направление промышленности Беларуси", - сказал Михаил Мясникович.

В соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта в СЭЗ "Могилев" до 2020 года предусмотрено создание конкурентоспособного производства техуглерода мощностью 200 тыс. т и создание около 500 рабочих мест. Ввод в строй второго пускового комплекса мощностью 40 тыс. т продукции в год запланирован на март 2019 года.

В Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы включено 111 инновационных проектов, из них 40 основаны на технологиях V-VI технологических укладов. С начала реализации госпрограммы в стране введены в эксплуатацию производства уже по 33 проектам.-0-