Онлайн-конференция "Альпари Евразия" о развитии финансового рынка пройдет на сайте БЕЛТА 29 апреля

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях" с участием старшего аналитика компании "Альпари Евразия" Вадима Иосуба пройдет на сайте БЕЛТА 29 апреля с 10.30 до 11.30.

Экономика Беларуси в первом квартале 2019 года показала опережающий прогнозы рост, ВВП страны вырос на 1,1%. Как это повлияло на развитие финансового рынка? Какие факторы могут способствовать ускорению темпов роста белорусской экономики? Как будет меняться обменный курс белорусского рубля к основным валютам? Стоит ли ожидать роста инфляции? Какие возможности для инвестирования есть у белорусов?

На эти и другие вопросы Вадим Иосуб ответит во время онлайн-конференции. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА (www.belta.by) в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 29 апреля после 10.30 по мере готовности.

Международный финансовый бренд "Альпари", основанный в 1998 году, является крупнейшим форекс-брокером в Беларуси и СНГ и одним из лидеров рынка Форекс в мире. Предлагает широкий спектр инструментов и сервисов для интернет-трейдинга. В настоящее время компании бренда обслуживают более 2 млн клиентов из 150 стран. В 2018 году торговый оборот "Альпари" превысил $1,67 трлн. 23 июня 2016 года компания "Альпари Евразия" включена в реестр форекс-компаний Национального банка Республики Беларусь, она является активным членом отраслевой ассоциации АРФИН.-0-