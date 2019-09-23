Онлайн-конференция о нарушениях законодательства о госзакупках пройдет в БЕЛТА 25 сентября

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Нарушения, выявленные в ходе рассмотрения жалоб и проведения камеральных проверок процедур госзакупок" состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 сентября в 11.00.

С 1 июля 2019 года вступила в силу новая редакция Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)". Новой редакцией закона предусмотрены существенные изменения в правовом регулировании сферы государственных закупок товаров, работ и услуг в Беларуси: значительно усилены антикоррупционные меры; повышены гласность и прозрачность процесса организации и проведения процедур государственных закупок получателями бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов; введены новые инструменты оперативного реагирования на выявленные нарушения. Нововведения создают условия для противодействия коррупции и упрощения проведения процедур госзакупок как для заказчика, так и для участника госзакупки.

Коснулось ли изменение законодательства вопросов защиты прав и законных интересов лиц при осуществлении госзакупок, а также контроля за соблюдением законодательства о госзакупках? Какие нарушения выявляет МАРТ в ходе рассмотрения жалоб при осуществлении госзакупок? На эти и другие вопросы ответит во время онлайн-конференции начальник отдела координации контроля государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Третьякова.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

Ответы будут публиковаться 25 сентября после 11.00 по мере готовности.-0-