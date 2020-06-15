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Экономика
15 июня 2020, 12:12

Онлайн-конференция о перспективах белорусской экономики пройдет на сайте БЕЛТА 17 июня

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Перспективы белорусской экономики и валютного рынка в 2020 году" с участием старшего аналитика компании "Альпари Евразия" Вадима Иосуба пройдет на сайте БЕЛТА 17 июня с 11.00 до 12.00.

Происходящее в мире на фоне пандемии коронавируса не могло не сказаться на белорусской экономике. ВВП страны за январь - апрель снизился на 1,3% к соответствующему периоду прошлого года. Сильно пострадали отдельные отрасли, такие как туризм, пассажирский транспорт, общепит. Заметно сократилась и внешняя торговля.

Как происходящее повлияло на мировые финансовые инструменты: основные валюты, рынки акций, золото? Каковы предпосылки для восстановления белорусской экономики в III квартале, которое прогнозирует Минэкономики? Какие сферы станут драйверами роста? Как отреагировал на ситуацию в мире белорусский рубль? Что будет с белорусской валютой в течение ближайшего месяца и к концу года? Что ждет регулируемый рынок Форекс в Беларуси в 2020 году?

На эти и другие вопросы Вадим Иосуб ответит во время онлайн-конференции. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

Международный финансовый бренд Alpari, основанный в 1998 году, является крупнейшим форекс-брокером в Беларуси и СНГ и одним из лидеров валютного рынка в мире. Компании бренда предоставляют доступ к онлайн-трейдингу, оказывают образовательные услуги, проводят исследования и анализ финансовых рынков, а также занимаются разработкой IT- продуктов и сервисов для инвесторов и трейдеров. Сегодня Alpari обслуживает более 3 млн клиентов. В июне 2020 года количество скачиваний мобильных приложения Alpari во всем мире превысило 1 млн. Ежегодный торговый оборот Alpari превышает $1,5 трлн.

23 июня 2016 года компания "Альпари Евразия" включена в реестр форекс-компаний Национального банка Республики Беларусь, она является активным членом отраслевой ассоциации АРФИН. "Альпари" повышает финансовую грамотность клиентов во всех странах и регионах присутствия, в том числе в Беларуси - запущена линейка обучающих курсов, которые можно прослушать бесплатно как непосредственно в офисе компании, так и в формате онлайн из любой точки мира. При непосредственной поддержке "Альпари" выкуплен и возвращен в Беларусь Статут Великого Княжества Литовского - уникальное издание XVI века. В настоящий момент Статут выставлен в Музее истории Могилева.-0-

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