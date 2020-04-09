Онлайн-конференция о применении нововведений в сфере госзакупок пройдет в пресс-центре БЕЛТА 10 апреля

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Применение нововведений в сфере государственных закупок" пройдет на сайте БЕЛТА 10 апреля в 11.00.

За последнее время сфера государственных закупок в Беларуси претерпела ряд значимых изменений. Так, в конце марта белорусское правительство приняло постановление №186, которое расширяет перечень оснований для корректировки условий договора госзакупки в ходе его исполнения.

На вопросы по применению этого и других нововведений ответит начальник управления государственных закупок МАРТ Павел Жуковский.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8-044-583-84-04.-0-