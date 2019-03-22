Онлайн-конференция по применению упрощенной системы налогообложения пройдет на сайте БЕЛТА 26 марта

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Упрощенная система налогообложения: новации 2019 года" пройдет на сайте БЕЛТА 26 марта с 11.00 до 12.00.

С 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса Республики Беларусь, которой усовершенствован механизм упрощенной системы налогообложения и расширена сфера ее применения. Во время онлайн-конференции специалисты Министерства по налогам и сборам прокомментируют изменения и ответят на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 26 марта после 11.00 по мере готовности.-0-