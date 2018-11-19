Онлайн-конференция по вопросам исчисления НДС пройдет на сайте БЕЛТА 22 ноября

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Вопросы исчисления НДС в 2018 году" пройдет на сайте БЕЛТА 22 ноября с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Министерством по налогам и сборам Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр".

На вопросы, касающиеся порядка исчисления и вычета НДС, применения ставок, льгот, налоговых вычетов, заполнения декларации по НДС, а также применения электронных счетов-фактур, ответит начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения МНС Светлана Новикова.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 22 ноября после 11.00 по мере готовности.-0-