Онлайн-рынок Беларуси демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе - Садохо

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-рынок Беларуси демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе. Об этом сказал директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо на второй белорусско-индонезийской видеоконференции по вопросам бизнеса и торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

Валерий Садохо проинформировал участников видеоконференции о возможностях сотрудничества с белорусскими деловыми партнерами и акцентировал внимание на возрастающей роли интернет-ресурсов в международной торговле. По его словам, присутствие Беларуси в сфере электронной коммерции расширяется с каждым годом. "Онлайн-рынок Беларуси демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе. И ожидается, что этот рост продолжится. Объем белорусского рынка электронной коммерции может вырасти до $1,5 млрд в год. Также система госзакупок в нашей стране переживает цифровую трансформацию, цель которой состоит в том, чтобы упростить участие в них предприятий и государственного сектора", - подчеркнул он.

В связи с этим растет актуальность платформы электронной коммерции Export.by, которая создана Национальным центром маркетинга для оказания информационной поддержки белорусским экспортерам в продвижении своей продукции на внешние рынки. "На Export.by информация о белорусских товарах, услугах и технологиях доступна по всему миру 24 часа в сутки, это способствует быстрому поиску бизнес-партнеров. Здесь также можно получить информацию о промышленном и экономическом потенциале Беларуси, данные о ключевых отраслях нашей экономики, структуре экспорта, а также рекомендации о способах привлечения иностранных инвестиций в экономику", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Национальном центре маркетинга, на платформе уже зарегистрировались три индонезийские компании. По статистике портала, 87 компаний из Беларуси выразили заинтересованность в выходе на рынок Индонезии, а 10 уже работают на нем. В частности, Минский тракторный завод открыл торговое представительство в этой стране.

В мероприятии приняли участие около 30 белорусских предприятий. Среди них - Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО "Беллакт", Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика", Мозырская швейная фабрика "Надэкс", ОАО "Рогачевский МКК".

Видеоконференция была организована совместно с объединением Indonesia Trade, Tourism and Investment Club (ITTIC) при поддержке посольства Беларуси в Индонезии и посольства Индонезии в России и Беларуси.-0-