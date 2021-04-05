Онлайн-заседание белорусско-пакистанского делового совета пройдет 12 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание белорусско-пакистанского делового совета пройдет 12 апреля в режиме онлайн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

"На мероприятии будут рассмотрены актуальные направления торгово-экономического сотрудничества двух стран, конкретные вопросы и предложения белорусского и пакистанского бизнеса по таким направлениям, как промышленная кооперация, строительство, сотрудничество в области сельского хозяйства, фармацевтики, образования, науки, информационных технологий, туризма, создание совместных предприятий и другим", - говорится в сообщении палаты.

Планируется, что в заседании примут участие руководители БелТПП, Федерации ТПП Пакистана и дипломатических миссий двух стран.

Мероприятие проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана.-0-