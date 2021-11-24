ООО "ИнКата" стало резидентом "Великого камня"

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня статус резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" получило ООО "ИнКата" (Беларусь), сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

Ранее в этом году компания была зарегистрирована в качестве инвестора. Она построит в "Великом камне" объекты, на базе которых будет оказывать поддержку субъектам инновационной деятельности индустриального парка.

В рамках проекта будут оказываться услуги проектирования, прототипирования, по разработке технической документации, а также предоставляться рабочие места и оборудование.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-